Телеканал "Euronews" опубликовал список государств, гражданам которых могут разрешить въезд в Евросоюз после открытия границ. В этот список попали 54 страны и Украина указана в их числе.

Соответствующая информация обнародована на сайте телеканала.

Полный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу выглядит следующим образом:

Ватикан Монако Черногория Андорра Сербия Босния и Герцеговина Украина Албания Турция Косово Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) Туркменистан Вьетнам Китай Таиланд Мьянма Монголия Япония Южная Корея Грузия Бутан Ливан Индонезия Узбекистан Индия Таджикистан Казахстан Palau Новая Зеландия Австралия Доминика Багамские острова Сент-Люсия Уругвай Ямайка Куба Гайана Парагвай Венесуэла Никарагуа Коста Рика Канада Ангола Тунис Намибия Уганда Мозамбик Маврикий Замбия Руанда Эфиопия Марокко Алжир Египет

Напомним, по критериям, которые обнародовались вчера, 25 июня, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины. Также вне списка оказались страны, где зафиксировали наибольшее количество подтвержденных заражений коронавирусом: США, Бразилия и Россия. Продолжение согласования состоится сегодня, 26 июня.