Опубликован список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС после открытия границ
Телеканал "Euronews" опубликовал список государств, гражданам которых могут разрешить въезд в Евросоюз после открытия границ. В этот список попали 54 страны и Украина указана в их числе.
Соответствующая информация обнародована на сайте телеканала.
Полный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу выглядит следующим образом:
- Ватикан
- Монако
- Черногория
- Андорра
- Сербия
- Босния и Герцеговина
- Украина
- Албания
- Турция
- Косово
- Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея)
- Туркменистан
- Вьетнам
- Китай
- Таиланд
- Мьянма
- Монголия
- Япония
- Южная Корея
- Грузия
- Бутан
- Ливан
- Индонезия
- Узбекистан
- Индия
- Таджикистан
- Казахстан
- Palau
- Новая Зеландия
- Австралия
- Доминика
- Багамские острова
- Сент-Люсия
- Уругвай
- Ямайка
- Куба
- Гайана
- Парагвай
- Венесуэла
- Никарагуа
- Коста Рика
- Канада
- Ангола
- Тунис
- Намибия
- Уганда
- Мозамбик
- Маврикий
- Замбия
- Руанда
- Эфиопия
- Марокко
- Алжир
- Египет
Напомним, по критериям, которые обнародовались вчера, 25 июня, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины. Также вне списка оказались страны, где зафиксировали наибольшее количество подтвержденных заражений коронавирусом: США, Бразилия и Россия. Продолжение согласования состоится сегодня, 26 июня.
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