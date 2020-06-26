В Киеве, где за минувшие сутки выявили 115 случаев коронавируса, местные власти рассматривают возможность ужесточения карантина, которое коснется, в том числе, работы общественного транспорта.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 26 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику", - сказал Кличко.

Мэр Киева, как и ранее глава Минздрава Максим Степанов, полагает, что ухудшение эпидситуации связано с несоблюдением норм карантина.

"К сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями", - заявил Кличко.

По его словам строгие ограничения в Киеве вернутся, если количество заболевших продолжит расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно сократится.

"В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - сказал мэр.

Кличко об ужесточении карантина - с 15:57

Напомним, в ВОЗ уже заявляли, что после ослабления карантина в Европе ухудшилась ситуация с коронавирусом.

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