Один из жильцов взорвавшегося в Киеве на Позняках жилого дома Константин Рыбак сомневается в том, что ЧП произошло из-за утечки газа. Мужчина нарисовал план расположения комнат в доме, согласно которому от взрыва разлетелась несущая стена многоэтажки, которая расположена на противоположной стороне от кухонь и газовых труб.

Об этом сообщается на странице Pavlovsky News в Telegram.

"...планировка квартир противоречит месту взрыва и логике версии с утечкой газа. Так, газовый стояк и кухня находятся вообще в другой части дома, которая практически не пострадала. Квартира мужчины находится на 5-м этаже. Запаха газа он не ощущал. И даже если бы действительно была утечка (газа) на 7-м этаже, то газ поднимался бы вверх, так как он легче воздуха", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео Константин Рыбак рисует планировку квартир и делится своими наблюдениями.

"Здесь (в кухне - Ред.), где находится газовый стояк, - минимальные повреждения - только окно вышибло. Здесь (в спальне, в дальней части квартиры от газового стояка) вывалился кусок несущей стены - мощной несущей стены, которая держит дом", - объясняет Рыбак.

Напомним, взрыв в столичной многоэтажке прогремел около 10:00 в воскресенье, 21 июня? и разрушил несколько этажей. Как выяснилось позже, в результате ЧП погибли пять человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших от взрыва дома на Позняках.