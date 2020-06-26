66% украинцев считает, что у коронавируса искусственный тип происхождения, а каждый третий житель страны считает, что Covid-19 специально разработали и намеренно распространили по миру, чтобы уменьшить количество населения или ущерб отдельным странам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Так, социологи конце мая - начале июня провели опрос среди 2 000 украинцев, в ходе которого предлагали выбрать, с каким из утверждений о происхождении коронавируса и его распространении в мире они согласны в большей степени.

Как сообщается, во время интервью респондентов просили выбрать среди следующих вариантов возникновения коронавируса:

Еcтественное возникновение и впоследствии распространение в мире; Искусственная разработка в лаборатории, но случайное распространение в мире; Специальная разработка и умышленное распространение в мире для уменьшения численности населения и/или нанести ущерб отдельным странам. Кроме этого, респонденты могли назвать свой вариант.

Больше всего респондентов - каждый третий житель страны (37%) выбрали вариант, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам".

Еще 29% склонились к варианту, что Covid-19 "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью".

И лишь 18% выбрали вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился в мире.

Кроме того, респондентам, которые выбрали вариант об искусственном происхождении, но случайно распространен в мире, ставился дополнительный вопрос "А в какой стране, по Вашему мнению, был искусственно сделан коронавирус?". Стоит отметить, что вопрос задавался в открытой форме, то есть респонденту варианты ответов не предлагались.

"Подавляющее большинство респондентов (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, 3% - Россию. Другие страны назывались реже", - отмечают социологи.

В то же время, респондентам, которые выбрали вариант "коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или нанесения ущерба отдельным странам", задавался дополнительный вопрос "А кто, по Вашему мнению, ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса?". Вопрос также ставился в открытой форме.

"Половина респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос. Вместе с тем, 26% считают, что Китай ответственен за разработку и умышленное распространение коронавируса. Далее следуют США (11%) и Россия (2%)", - говорится в сообщении.

Отметим, что 1,6% считают, что за создание и распространения несет ответственность некое "Мировое правительство", 0,9% - масоны, а 0,8% - Билл Гейтс.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 31 мая по 4 июня 2020 года. Выборка репрезентативная для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включались территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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