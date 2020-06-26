В Киеве за минувшие сутки выявили 115 новых случаев коронавируса, столица оказалась на третьем месте в стране по суточному приросту заразившихся. Кроме того, обнаружена новая вспышка Covid-19 - на рынке "Троещина". Там заразились пятеро работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 26 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, на сегодня в столице уже 4 724 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки в Киеве зафиксировали один летальный случай Covid-19 - общее число смертей увеличилось до 102. Выздоровели за минувшие 24 часа 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1490 жителей Киева.

Среди заразившихся в Киеве в течение 25 июня - девять медиков. В целом за сутки заболели:

58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет,

49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет,

девочка, которой 4 года,

7 мальчиков от 3 до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 19. В Днепровском и Оболонском - по 18. В Деснянском районе - 15 случаев.

"Хочу заметить, что увеличивается количество детей, страдающих от коронавируса. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии - 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет", - сказал Кличко.

Также мэр Киева проинформировал о новой вспышке коронавируса в столице. На этот раз - на рынке "Троещина", где заразились пятеро работников.

"Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, в Украине сегодня установлен новый антирекорд по коронавирусу. Впервые за сутки заразились более 1 000 человек.

Также мы писали, что показатель летальности коронавируса в Украине 2,6%. Черновицкая, Львовская области и Киев - лидеры по числу смертей.