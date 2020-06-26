В Украине за последние дни прокатилась волна нападений на оппозиционных активистов, а также их офисы.

Речь о политисилах, которые составляют главную конкуренцию "Слуге народа" на юго-востоке страны - "Оппозиционной платформе" и "Партии Шария".

Ударной силой этих напалений стали националисты из "Нацкорпуса". И, хотя атаки уже доходят до весьма жестких эксцессов, Офис президента на них никак не реагирует. Довольно вялая реакция и полиции.

Что заставило оппозиционеров заявить о создании "народных дружин" для противодействия уличным праворадикалам.

"Страна" разбиралась, к чему может привести уличное противостояние.

О дружинах заговорили после митинга Стерненко

Первые разговоры о создании "дружин" оппозиции появились в середине июня, после суда над радикалом Сергеем Стерненко. Это были два дня уличного беспредела, во время которого националисты несколько раз нападали на журналистов, полицейских и даже проезжающие автомобили с гражданскими.

При этом Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве человека, отправили под домашний арест, хотя стандартная мера пресечения в таких случаях - содержание под стражей.

Националистов же, которые бушевали под судом, полиция отпустила, не открыв уголовных дел.

На следующий день после этих событий, 15 июня, нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Илья Кива объявил о создании гражданского движения "Патриоты за жизнь".

19 июня Кива опубликовал видео с первых сборов этого движения. На этих кадрах видны крепкие молодые люди и мужчины.

Чем конкретно будут заниматься патриоты, Кива не уточнил, но позже в партии заявили, что речь может пойти о создании "народных дружин самообороны" от уличных праворадикалов. Тем более, что на ОПЗЖ уже были нападения - в мае офис партии в Киеве атаковал "Нацкорпус".

А уже на этой неделе "Патриоты за жизнь" прошли первое "боевое крещение", вступив в схватку с "Нацкорпусом" в Ровенской области, когда националисты напали на депутата от "Слуги народа" Литвиненко (он приезжал в регион вместе с Кивой).

Нападения на партию Шария

Тем временем, "Партия Шария" на Банковой собрала митинг 17 июня с протестами против нападений радикалов и бездействия власти.

Затем колонна сторонников Шария прошла к МВД и по дороге на нее попытались напасть националисты, но МВД их быстро "запаковало". Было задержано 15 человек, но всех их быстро отпустили.

После окончания митинга столкновения продолжились уже в метро, где начались драки между националистами и сторонниками Шария. Вскоре появились видео как с побитыми шариевцами, так и с побитыми националистами.

Последние радикалов особенно возбудили. Они заявили, что "пророссийские силы избили ветеранов АТО" и призвали побратимов отомстить. Наиболее активно подобные заявления делал "Национальный корпус".

После этого началась серия нападений на активистов Шария.

24 июня избили главу житомирской ячейки партии. На опубликованном видео заметно, как два крепких мужчины, один из которых с бородой, врываются в офис партии и начинают избивать сидящего там человека. Тот пытается "отстреливаться" из газового баллончика.

Нападавшим оказался бывший боец "Азова" (из него потом вышел "Нацкорпус") Роман Боровик по кличке "Сатана".

Его сторонники в соцсетях позже подтвердили, что именно "Рома Сатана" избил сторонника Шария.

Шли нападения и в других регионах. При этом полиция либо вообще не задерживала нападавших, либо суды затем отпускали под домашний арест или под личные обязательства.

Наиболее жестокое избиение произошло 25 июня в Харькове, где атаковали Никиту Роженко - координатора местной ячейки "Партии Шария", который вел колонну на упомянутой выше акции в Киеве.

Нападение произошло на улице Веснина, где через подъезд расположено главное следственное управление Нацполиции. Вот место преступления. На асфальте у машины Никиты - следы крови.

Фото доставленного в реанимацию Никиты шокирует:

Однопартийцы пока не дают прогнозов по поводу его выздоровления.

"Состояние Никиты стабильно тяжёлое. У него перебита орбитальная кость, он ничего не видит и плохо слышит, пропало обоняние. Сильнейший отёк. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Говорят, нужно подождать хотя бы 5-7 дней, пока сойдёт отёк. Пока что он находится в больнице, врачам огромная благодарность за профессиональную работу", - сказала "Стране" Наталья Гордиенко, представитель партии Шария в Харькове.

Вчера Никиту перевезли из клинической больницы скорой помощи № 4 в областную больницу. Националисты запустили слух, что он якобы поехал сам на такси. Но в партии это опровергают.

Опровергают и источники "Страны" в полиции. По их словам, Никиту перевозили на скорой. Со ссылкой на данные медиков они говорят, что у Никиты множественные гематомы. "Сломан нос, перелом фаланги большого пальца левой кисти и травматическое повреждение глазницы. Позвоночник не поврежден, что показали компьютерные исследования. Пациент находится в сознании, принимает седативные, обезболивающие, кроворассасывающие препараты и антибиотик", - рассказал источник.

Вот как активист выглядел до избиения. В Харькове он работал фитнес-инструктором.

Шарий показал документ, что за несколько часов до избиения Никита написал в полицию заявление об угрозах со стороны "Нацкорпуса". Это видно на опубликованном талоне учета заявления, который избитому впоследствии активисту выдали в полиции.

Шарий обвиняет в нападении Нацкорпус и заявляет, что он это делает по заказу Офиса президента и его главы Андрея Ермака.

Власти на уровне Офиса президента ситуации не прокомментировали. Полиция же открыла дело по статье "Хулиганство". А в "Нацкорпусе" заявили, что они не имеют к избиению никакого отношения. И предположили, что это якобы сделали либо "неизвестные патриоты", либо по заказу самого Шария "для самопиара".

Характерно, что эти заявления националисты сделали 25 июня под стенами бывшего офиса "Оппозиционной платформы" в том же Харькове, где они проводили акцию против "ватного реванша", установив символическую виселицу.

Параллельно "Нацкорпус" пришел под офис "Партии Шария" в Запорожье.

В тот же день один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что партия будет создавать отряды самообороны ввиду нападения на активистов Шария и офисы "Оппоплатформы".

"То, что сейчас произошло – это начало периода, когда псевдопатриотические, фашистские отряды ведут Украину к повальному террору, и происходит все это при полном бездействии власти", - заявил нардеп.

"Я вижу два варианта развития событий: либо власть наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого и самими организовывать народные дружины самообороны от этих бандитов. А запугивать и убивать нас по одному мы не дадим!" – сказал Рабинович в эфире 112 канала.

В чем причина беспредела

Отметим, что до сих пор нет реакции властей на избиения активистов Шария. А реакция полиции достаточно формальная.

Также хранят молчание и международные организации и посольства.

"Давайте представим себе, что в России или Белоруссии провластная общественная организация открыто заявляет об открытии охоты за активистами оппозиционной партии, после чего этих активистов начинают реально жёстко избивать.

Скажем, члены каких-нибудь "Наших" начали нападать на активистов Навального?

Представляете себе вой, который тут же подняли бы все рукопожатные западные грантовые СМИ? Все эти "Радиосвободы" и прочая перхоть?

А теперь меняем слово "Россия" или "Белоруссия" на "Украина", а "Наших" на "Нацкорпус". И чё? И ничё. Рукопожатные засовывают язык в ж...пу. А особо одарённые даже объясняют, почему это хорошо и правильно, или хотя бы понятно и простительно", - комментирует ситуацию журналист Юрий Ткачев.

Отметим, что среди националистов акции против оппозиции и избиения активистов вызывают исключительно положительные эмоции - мол, показали, что "улица" по-прежнему под их контролем, а те, кто пытается это оспаривать попадает под скорую расправу и никто их защитить не может. Наиболее распространенный тезис националистов, обращенный к активистами партии Шария - "вас никто не защищает и защитить не сможет, ваш лидер бросает вас на амбразуру, а сам сидит в безопасности за границей и хайпует пока вас избивают".

Также среди части сторонников власти в ходу конспирологические теории о том, что все эти столкновения - это договорняк между националистами и оппозицией для взаимного пиара, в котором, возможно, участвует и глава МВД Аваков (ему приписывают влияние на Нацкорпус). Такой точки зрения, например, придерживается близкий к Офису президента экс-нардеп Сергей Лещенко.

В тоже время, этой теории противоречит полное молчание Банковой, которой такой сценарий, казалось бы не на пользу, так как снижает популярность партии президента на юго-востоке, где конкурентами "Слуги народа" как раз и выступает "Оппоплатформа" и "Партия Шария".

Поэтому, не исключено, речь идет либо о том, что власть просто предельно слабая и не может реально влиять на ситуацию в стране. Либо о том, что действительно у Банковой есть заинтересованность в нападениях и запугивании оппонентов.

Опровергнуть оба утверждения Офиса президента может только одним образом - жестко отреагировать на насилие и на угрозы насилием со стороны националистов.

Если же этого не произойдет, то, вероятно, оппозиция и дальше будет идти по пути создания своих отрядов самозащиты. А монополия государства на применение силы будет окончательно разрушена. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.