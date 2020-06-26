Три новых случая коронавируса выявлены в течение последних суток в рядах Вооруженных сил Украины. Таким образом общее число заболевших военных составляет 153 человека.

Об этом на своей странице в соцсети сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Из новых заболевших на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" находится 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на лечении дома под контролем медицинской службы находятся два человека (в Киевской и Винницкой областях - по одному военнослужащему). Состояние здоровья пациентов так же удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По данным на 10:00 26 июня, всего в ВСУ выздоровели за время пандемии 294 человека. Для пяти человек заболевание оказалось смертельным.

На изоляции, в том числе самоизоляции, сейчас находится 591 военный.

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