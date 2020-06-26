Сегодня, в ночь на субботу, в Киеве будет перекрыто движение транспорта по улице Семена Скляренко из-за ремонта. Движение будет ограничено с 23:00 26 июня до 07:00 27 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

"На этой улице дорожники завершают средний ремонт. Покрытие обновляют в квартале между улицей Куреневской и улицей Сырецкой/улицей Марка Вовчок. В ночь на субботу при благоприятных погодных условиях участок будут асфальтировать", - отметили в Киевавтодоре.

В ведомстве порекомендовали водителям объезжать улицу по маршруту: улица Скляренко - улица Сырецкая - улица Кирилловская - улица Куреневская - улица Скляренко.

Напомним, на Воздухофлотском мосту Киева из-за ремонта на месяц частично перекроют движение.

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