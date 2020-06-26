Военно-морской флот США готово оснастить эсминцы класса Zumwalt новой гиперзвуковой ракетой, о разработке которой ранее рассказывал президент США Дональд Трамп (он назвал ее супер-пупер ракетой - Ред.). Однако это произойдет лишь в том случае, если Конгресс утвердит такое решение.

Об этом сообщает издание Defense Express.

Оснащение эсминцев планируют начать до 2021 года. Как сообщается, эта гиперзвуковая система (CPS) уничтожает цели на земле с ожидаемой дальностью полета в 1 600 км.

Новые корабли класса Zumwalt разрабатывали в качестве традиционных эскадренных миноносцев. Теперь же США хотят превратить их в "корабли-убийцы" с противокорабельными ракетами в шахтах вертикального пуска. Однако пока неясно, каким образом ракеты будут устанавливать на эсминцы. Поскольку в случае их размещения на палубе могут появиться новые преграды, в частности, для размещения вертолетов и БПЛА.

Напомним, ранее Трамп рассказал о возможностях американской "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты.

Также "Страна" сообщала, что ракета с реактивным двигателем, разработанная в рамках проекта ВВС США по созданию авиационной гиперзвуковой ракеты HAWC, была уничтожена во время недавних испытаний.