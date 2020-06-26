В пятницу, 26 июня, в Карпатах продолжатся град, шквальный ветер и грозовые дожди, которые спровоцирует подъем уровня воды в реках.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Также сообщается, что 26 июня в результате прохождения паводковой волны на реке Тиса в Закарпатье ожидается повышение уровня воды возле Чопа на 1,2 - 1,7м над уровнями, зафиксированными по состоянию на 08:00 25 июня, с выходом воды на пойму.

26 июня в верховье Днестровского водохранилища возле села Рухотин (Хотинский район Черновицкой области) ожидается прибытие паводковой волны с затоплением поймы, сельхозугодий и частичное затопление инфраструктуры.

26-27 июня в результате прохождения высокого дождевого паводка на Днестре и сбросов с Днестровской ГЭС уровень воды в реке в створе поста Могилев-Подольский будет удерживаться на опасных отметках. Есть реальная угроза затопления участков прилегающих к руслу реки и объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на Днестре у села Маяки ожидается подъем уровня воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды на пойму, затопление трассы Одесса - Рени, огородов и хозяйственных объектов объектов в селе Яськи, городе Беляевка (Одесская область).

Кроме того, по данным синоптиков, 26-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями, зафиксированными на 08:00 24 июня.

Напомним, потоп на Западной Украине обесточил семь населенных пунктов и залил 8 000 домов.

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