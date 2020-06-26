Зеленский уволил сразу двух замов главного разведчика Украины
Президент Владимир Зеленский уволил сразу двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины. На сайте главы государства опубликованы Указы, согласно которым от своих должностей освобождены Екатерина Сляднева и Сергей Трегубенко.
"Освободить Слядневу Екатерину Анатольевну с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в Указе №247/2020.
"Освободить Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - сообщается в Указе №250/2020.
Известно, что Екатерина Сляднева была назначена на свою должность Вламимиром Зеленским 24 июля 2019 года. А Сергей Трегубенко занял свой пост ровно два года назад, еще при президенте Петре Порошенко - 25 июня 2018 года.
Напомним, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки страны. Вместо уволенного с должности Валерия Евдокимова был назначен Валерий Кондратюк, который занимал пост замглавы Администрации президента Украины в период президентства Петра Порошенко.
Также мы сообщали, что в апреле 2019 года генерал Кондратюк, отвечающий за спецслужбы в администрации Порошенко, подал в отставку.