Президент Владимир Зеленский уволил сразу двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины. На сайте главы государства опубликованы Указы, согласно которым от своих должностей освобождены Екатерина Сляднева и Сергей Трегубенко.

"Освободить Слядневу Екатерину Анатольевну с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в Указе №247/2020.

"Освободить Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", - сообщается в Указе №250/2020.

Известно, что Екатерина Сляднева была назначена на свою должность Вламимиром Зеленским 24 июля 2019 года. А Сергей Трегубенко занял свой пост ровно два года назад, еще при президенте Петре Порошенко - 25 июня 2018 года.

Напомним, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки страны. Вместо уволенного с должности Валерия Евдокимова был назначен Валерий Кондратюк, который занимал пост замглавы Администрации президента Украины в период президентства Петра Порошенко.

Также мы сообщали, что в апреле 2019 года генерал Кондратюк, отвечающий за спецслужбы в администрации Порошенко, подал в отставку.