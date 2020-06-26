В Виннице следователи Госбюро расследований задержали трех человек, которые представляясь советником президента, генералом СБУ и членом антикоррупцинной общественной организации, вымогали у местного предпринимателя 1,1 млн гривен, угрожая в противном случае закрыть его бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, псевдосоветник Зеленского, "генерал СБУ" и "антикоррупционер" несколько недель терроризировали предпринимателя, требуя у него крупную сумму в качестве погашения несуществующего долга. В случае отказа они угрожали потерпевшему создать проблемы с правоохранительными органами и закрыть его бизнес. Мужчина обратился в ГБР.

Следователи Госбюро расследований 25 июня задержали группу самозванцев по подозрению в вымогательстве средств в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). У них изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и поддельное удостоверение советника президента.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В Виннице задержали группу лиц за вымогательство 1,1 млн грн. Фото: ГБР

Напомним, военный прокурор системно вымогал взятки у предпринимателей, но попался ГБР.

Также мы писали, что на взятке задержали губернатора Кировоградской области.