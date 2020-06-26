В Министерстве инфраструктуры предложили АО "Укрзализныця" перенести конечный срок выплаты дивидендов в госбюджет с июня на конец текущего года. Кроме того, в ведомстве заявили, что государственная компания потеряет до миллиарда гривен чистой прибыли, в случае продолжения карантина в стране.

Соответствующие предложения по изменениям в Закон "Об управлении объектами государственной собственности" были утверждены на заседании правительства 25 июня, сообщает издание "Наши деньги".

Так, в пояснительной записке Мининфраструктуры указало, что из-за распространения коронавируса с последующим введением правительством карантина "Укрзализныця" потеряет до 1 млрд гривен чистой прибыли. При этом, после остановки пассажирского движения железная дорога уже вернула билеты на 300 млн грн.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года за время карантина объем грузовых перевозок сократился на 12%, пассажирских - на 62%. А девальвация курса гривны за пять месяцев привела к 4 млрд грн убытков.

Как сообщается, чтобы выйти из кризиса "Укрзализныця" ввела ряд ограничительных мер, в частности, режим простоя для персонала и отказалась от повышения зарплат, ограничила закупку материально-технических ресурсов, ограничила расходы топлива и другое.

Проектом финансового плана на текущий год были предусмотрены платежи в бюджеты всех уровней в объеме 24,4 млрд гривен. Из них в госбюджет - 9,5 млрд грн. при ожидаемых убытках в 7,7 млрд грн. Сообщается, что финансовый план "Укрзализныци" на 2020 год так и не утвердили.

В Мининфраструктуры, в связи с этой ситуацией, предложили "Укрзализныце" перенести сроки выплаты дивидендов путем внесения изменений в законодательство. В ведомстве уверяют, что это временные меры.

По информации Минфина, изменения в закон приведут к переносу уплаты государству 749,5 млн гривен, что приведет к несоответствию росписи госбюджета. Отмечается, что эти предостережения не были поддержаны. В госбюджете-2020 предусмотрены поступления от дивидендов предприятий с государственной долей в размере 61,4 млрд грн.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" ввела сокращенную рабочую неделю на всех своих предприятиях. Для всех сотрудников, которые работали в режиме пятидневки с двумя выходными, устанавили четырехдневная рабочая неделю.

Также мы писали, что на "Укрзализныце" нашли нарушений почти на 12 миллиардов