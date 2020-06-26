Суд приговорил худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова к 3 годам условного срока, хотя обвинение просило 6 лет колонии. Дополнительное наказание для него - запрет на управление учреждениями культуры. Еще он должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Вердикт был вынесен сегодня, 26 июня, Мещанский райсудом Москвы.

В приговоре указывается, что Серебренников осуществлял общее руководство схемой по хищению денег в размере 129 миллионов рублей (около двух миллионов долларов по сегодняшнему курсу - Ред.), которые были выделены государством на культурные мероприятия.

В вердикте записано, что Серебренников "может исправиться без реального наказания".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня утром заявил, что Кремль не будет давать оценку данному приговору.

Под Мещанским судом Москвы собрались сторонники Кирилла Серебренникова. Во время оглашения приговора они вели себя спокойно, общались между собой и ждали вердикт. Что происходит там сейчас - в онлайн-трансляции ниже. Под видео - суть дела Серебренникова и его биография.

Что происходит под Мещанским судом Москвы 26 июня. Прямая трансляция:

Суть дела Серебренникова и его биография

С 2011 по 2014 год Минкульт РФ выделил более 214 миллионов рублей на развитие и популяризацию современного искусства. Для этого Серебренников придумал проект "Платформа", который объединял четыре направления: театр, танец, музыку и медиа. Его реализовала некоммерческая организация "Седьмая студия".

В том числе на эти средства Серебренников ставил спектакли в "Гоголь-центр", который он возглавляет. Туда в 2017 году туда пришли следователи и обвинили "Седьмую студию" в хищениях. А именно в мошенничестве с суммой 129 миллионов.

За три года следствия режиссер успел и проходить как свидетель, и как уже обвиняемый пробыть длительный срок под домашним арестом.

Многие его поклонники, коллеги, друзья уверены, что дело против Серебренникова полностью сфальсифицировано, а основная тому причина - его оппозиционная политическая позиция. Поручителями Серебренникова вызывались многие известные люди, такие как Филипп Киркоров, Чулпан Хаматова, Андрей Малахов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук и другие.

Кирилл Серебренников - уроженец Ростова-на-Дону, ему 50 лет. В том числе он ставит постановки на сцене МХТ имени Чехова. Снимает и кино, например, фильм про Викторе Цое "Лето".

Серебренников выступал против ряда российских законов - об ужесточении наказании за участие в митингах, запрета усыновления иностранцами российских детей. Высказывался против ограничения прав ЛГБТ. Россию он называл "страной неотмененного рабства".

Серебренников не женат, детей нет. Проводить в последний суть свою мать в Ростове он не смог, так как находился под домашним арестом в Москве.