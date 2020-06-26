Прокурор одного из отделов военной прокуратуры Южного региона попался сразу на двух взятках - одну он получал от столичного предпринимателя, другую - от николаевского. Теперь его подозревают в системном получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, по предварительной информации, прокурор через посредников системно брал взятки от предпринимателей, которые занимаются ввозом транспортных средств в Украину. В Киеве правоохранители задокументировали факт вымогательства прокурором через посредника 10 000 долларов и получении 5 000 долларов на банковский счет.

Кроме того, следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, задокументировали факт вымогательства и получения этим же прокурором 2 500 долларов от представителя частного предприятия.

Правоохранители провели обыски в административном здании одной из прокуратур, в которой работает подозреваемый, а также по месту расположения и проживания представителей фирм, причастных к даче взяток прокурору.

Сейчас прокурору уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемой должности. Прокурору грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Прокурора подозревают во взяточничестве. Фото: ГБР

Напомним, в Киеве поймали полицейского лейтенанта, который брал взятки и торговал наркотиками.

Также мы писали, что в Киеве проректор университета попался на взятке в 220 тысяч грн.