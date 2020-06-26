В Днепре под поезд попала коляска с полуторагодовалой девочкой. ЧП произошло вечером в четверг, 25 июня, в тот момент, когда бабушка малышки во время прогулки перетаскивала коляску через железнодорожные пути неподалеку от жилых домов в районе Тоннельной балки.

В это время из-за поворота показался ремонтный поезд. Женщина успела уйти с пути его следования, но коляску убрать не смогла.

Машинист начал тормозить, но поезд все равно сбил коляску с находящейся внутри девочкой. Бабушка схватила травмированного ребенка и сбежала с места происшествия, оставив там коляску и личные вещи.

Об этом пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на источники.

Фото: Информатор

Прибывшая на место происшествия полиция обследовала близлежащую территорию и нашла женщину с маленьким ребенком в одном из домов на улице Летчиков. Лицо ребенка было все в крови, и сотрудники патрульной полиции приняли решение срочно госпитализировать девочку в детскую больницу на Космической, не дожидаясь приезда скорой помощи.

Предварительный диагноз, который поставили врачи пострадавшей девочке - перелом верхней челюсти и выбитые зубы. Ребенка поместили в реанимацию. В больницу также прибыли родители ребенка, которым сообщили о случившемся. Полиция выясняет все подробности и обстоятельства чрезвычайного происшествия, которое могло стоить жизни ребенку.

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