Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что постоянно думает о ситуации с коронавирусом в Украине. Также он назвал "огромнейшим преимуществом" способность жителей Украины жить в стрессе".

"Я с этим вопросом ложусь спать и просыпаюсь", - признался глава Кабмина в интервью изданию "НВ" в ответ на вопрос о пике коронавируса в Украине.

"Это наш плюс и огромнейшее преимущество (умение жить в стрессе - Ред.). Мы столько раз были в кризисах, что сегодня кризис начали воспринимать, к сожалению, как часть жизни", - напомнил он.

Шмыгаль отметил, что разные бизнесы по‑разному оценивают сегодняшний кризис.

"Некоторые бизнесмены воспринимают это как возможность - это оптимистическая часть. Но будем говорить о тех, кто страдает от кризиса, это важнее. Тех, у кого закрыты магазины, рестораны, какие‑то сферы развлечений, креативные индустрии, - их нужно поддержать, чтобы они сохранили рабочие места. Чтобы люди знали, что наступит время и они вернутся в свои офисы, на съемочные площадки, сцены и в рестораны. И здесь вопрос: сколько времени будет карантин?", - подтвердил премьер.

Он напомнил, что Украина пока придерживается адаптивного карантина: "Те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, - работайте и поддерживайте экономику. А где начался пик, там мы вынуждены ужесточать карантинные правила".

При этом важным заданием Шмыгаль назвал необходимость "не расслабиться, не допустить нового пика". Для этого Кабмин планирует увеличить штрафы за отсутствие масок в общественных местах и в общественном транспорте. "Поэтому, возвращаясь к вопросу: мы видим, что июнь и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся", - констатировал премьер.

Как сообщала "Страна", по состоянию на утро пятницы, 26 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 41 117 человек.

Напомним, что в Европе разрешили лечить коронавирус противовирусным препаратом.