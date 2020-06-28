В Украине сегодня, в последнее июньское воскресенье, празднуют День молодежи - это один из самых долгожданных праздников современных молодых людей и студентов в особенности. В этом году день совпал еще с одним важным национальным праздником - Днем Конституции, поэтому завтра утром можно позволить себе дополнительный выходной.

День молодежи - история и традиции праздника

В Украине молодежью считаются люди возрастом от 18 до 35 лет, а по меркам Всемирной организации здоровья - до 44 лет. Впрочем, юность и молодость - это скорее состояние души и период, когда можно позволить себе мечтать, быть в поиске себя, открывать мир, реализовывать самые смелые идеи, влюбляться и куражиться на вечеринках.

Праздник учредили в 1994 году и в этом году ему исполняется 26 лет. К этому дню Кабмин традиционно раздает 60 премий особо одаренным молодым ученым, спортсменам или военным. А в городах Украины проходят флешмобы и концерты. Например, в столице тематические вечера зачастую устраивают на ВДНХ, Певческом поле или "Мыстецком арсенале".

Кстати, помимо сегодняшнего праздника есть еще Международный день молодежи 12 августа и Всемирный день молодежи - 10 ноября.

Чем живет современная молодежь

Среди современной молодежи есть представители двух различных поколений:

Поколение Y, рожденные с 1981 по 1995 год (их еще называют миллениалы). Они считаются высоко образованным поколением, выросшем в быстро меняющемся и высококонкурентном мире. Это поколение 24/7, обеспокоенные своим здоровьем и умеющие нестандартно мыслить. Им важно видеть цель и работать в команде.

(их еще называют миллениалы). Они считаются высоко образованным поколением, выросшем в быстро меняющемся и высококонкурентном мире. Это поколение 24/7, обеспокоенные своим здоровьем и умеющие нестандартно мыслить. Им важно видеть цель и работать в команде. Поколение Z, рожденные 1996 года и позже (их еще называют зумеры). Эта молодежь считается главными потребителями и будущим мировой экономики. Она добивается равенства и борется с проявлениями дискриминации, озабочена личными амбициями, выросшая в условиях размытых гендерных ролей.

Зумеры - молодежь, которая росла параллельно с развитием цифровых технологий. Это люди, которые с детства были окружены смартфонами, планшетами и компьютерами. Они не представляют свою жизнь без гаджетов и интернета. Считается, что их реальность - та, в которой размыты грани материального и виртуального мира.

Большинство из них слушают Дрейка, Face, Монеточку, Элджея, Билли Айлиш, Моргенштерна и Макса Коржа. Среди главных трендов - ведение блога в Instagram или Тik Tok (еще есть Likee и kwai), Snapchat, челленджи ради хайпа. Вместо авторитетов у поколения Y - виртуальные инфлюенсеры; Из компьютерных игр - Fortnite, где нужно сражаться с зомби. Смотрят в основном ролики в YouTube, сериалы и фильмы на стриминговых сервисах HBO, Netflix, Amazon Prime и обожают киновселенную Marvel.

Впрочем, особо долго молодым людям расслабляться не придется, ведь многим нужно готовиться к сдаче ЗНО по украинскому языку и литературе, которое запланировано на 30 июня.

Прикольные поздравления и открытки с Днем молодежи

Ты малышка VIP, желаю больше креатива, море денег и позитива,

Пусть в инсте на лайки крупно везет, чтобы чилить ночи напролет.

Желаю драйва и азарта в День молодежи,

Как круто молодым и беспроблемным жить все же.

Желаю жить офигенно и кайфово, люксово, потрясно и лайтово,

Чтоб без проблем и трабблз, жуя орбит и бабл гамз.

Желаю, чтобы в жизни было все пучком,

Чтоб было вспомнить что, когда станешь старичком!

Ты молодой, здоровый, сильный,

Давай за дружбу пить коньяк цивильный.

Прива, лови от меня поздравуху,

И давай уже просыпайся, спуха,

Гранолу свою на завтрак догрызай

И тусоваться скорее выползай.

Молодежный сегодня день - для того, чтобы шняжный шмот покупать и ни в чем отказа не знать.

Кусь, девуля! Пусть настроение будет збс эври дэй!

Пусть здоровый пофигизм укрепляет организм!

Чтоб зашквары не случались и все желанья исполнялись!

На проблемы сегодня забей, на судьбу не смей агриться,

Ты шампусика себе налей, веселые со многим могут справиться!

Бажаю відмінного свята, вічної молодості, великої любові та вірних друзів. Нехай життєві обставини не наганяють на тебе смутку, а молодість буде барвистою і щасливою.

Зі святом, сьогодні привітання приймають всі, у кого молода душа, натхненно б'ється серце, а очі сяють любов'ю.

З Днем молоді, довголіття та щоденного задоволення!