28 июня в Украине празднуют День молодежи. Фото: pixabay
28 июня в Украине празднуют День молодежи. Фото: pixabay

В Украине сегодня, в последнее июньское воскресенье, празднуют День молодежи - это один из самых долгожданных праздников современных молодых людей и студентов в особенности. В этом году день совпал еще с одним важным национальным праздником - Днем Конституции, поэтому завтра утром можно позволить себе дополнительный выходной.  

День молодежи - история и традиции праздника

В Украине молодежью считаются люди возрастом от 18 до 35 лет, а по меркам Всемирной организации здоровья - до 44 лет. Впрочем, юность и молодость - это скорее состояние души и период, когда можно позволить себе мечтать, быть в поиске себя, открывать мир, реализовывать самые смелые идеи, влюбляться и куражиться на вечеринках. 

Праздник учредили в 1994 году и в этом году ему исполняется 26 лет. К этому дню Кабмин традиционно раздает 60 премий особо одаренным молодым ученым, спортсменам или военным. А в городах Украины проходят флешмобы и концерты. Например, в столице тематические вечера зачастую устраивают на ВДНХ, Певческом поле или "Мыстецком арсенале". 

Кстати, помимо сегодняшнего праздника есть еще Международный день молодежи 12 августа и Всемирный день молодежи - 10 ноября.

Чем живет современная молодежь

Среди современной молодежи есть представители двух различных поколений:

  • Поколение Y, рожденные с 1981 по 1995 год (их еще называют миллениалы). Они считаются высоко образованным поколением, выросшем в быстро меняющемся и высококонкурентном мире. Это поколение 24/7, обеспокоенные своим здоровьем и умеющие нестандартно мыслить. Им важно видеть цель и работать в команде.
  • Поколение Z, рожденные 1996 года и позже (их еще называют зумеры). Эта молодежь считается главными потребителями и будущим мировой экономики. Она добивается равенства и борется с проявлениями дискриминации, озабочена личными амбициями, выросшая в условиях размытых гендерных ролей.

Зумеры - молодежь, которая росла параллельно с развитием цифровых технологий. Это люди, которые с детства были окружены смартфонами, планшетами и компьютерами. Они не представляют свою жизнь без гаджетов и интернета. Считается, что их реальность - та, в которой размыты грани материального и виртуального мира.

  1. Большинство из них слушают Дрейка, Face, Монеточку, Элджея, Билли Айлиш, Моргенштерна и Макса Коржа.
  2. Среди главных трендов - ведение блога в Instagram или Тik Tok (еще есть Likee и kwai), Snapchat, челленджи ради хайпа.
  3. Вместо авторитетов у поколения Y - виртуальные инфлюенсеры;
  4. Из компьютерных игр - Fortnite, где нужно сражаться с зомби. Смотрят в основном ролики в YouTube, сериалы и фильмы на стриминговых сервисах HBO, Netflix, Amazon Prime и обожают киновселенную Marvel. 

Впрочем, особо долго молодым людям расслабляться не придется, ведь многим нужно готовиться к сдаче ЗНО по украинскому языку и литературе, которое запланировано на 30 июня.

Прикольные поздравления и открытки с Днем молодежи

Ты малышка VIP, желаю больше креатива, море денег и позитива,

Пусть в инсте на лайки крупно везет, чтобы чилить ночи напролет.

С Днем молодежи 2020

Желаю драйва и азарта в День молодежи,

Как круто молодым и беспроблемным жить все же. 

картинки с днем молодежи

Желаю жить офигенно и кайфово, люксово, потрясно и лайтово,

Чтоб без проблем и трабблз, жуя орбит и бабл гамз.

День молодежи 2020

Желаю, чтобы в жизни было все пучком,

Чтоб было вспомнить что, когда станешь старичком!

прикольные поздравления с днем молодежи

Ты молодой, здоровый, сильный,

Давай за дружбу пить коньяк цивильный.

гиф с днем молодежи

Прива, лови от меня поздравуху,

И давай уже просыпайся, спуха,

Гранолу свою на завтрак догрызай 

И тусоваться скорее выползай.

поздравления с днем молодежи

Молодежный сегодня день - для того, чтобы шняжный шмот покупать и ни в чем отказа не знать. 

день молодежи 2020

Кусь, девуля! Пусть настроение будет збс эври дэй!

поздравления с днем молодежи

Пусть здоровый пофигизм укрепляет организм!

с днем молодежи

Чтоб зашквары не случались и все желанья исполнялись!

поздравления с днем молодежи

На проблемы сегодня забей, на судьбу не смей агриться,

Ты шампусика себе налей, веселые со многим могут справиться!

поздравления с днем молодежи

поздравления с днем молодежи

Бажаю відмінного свята, вічної молодості, великої любові та вірних друзів. Нехай життєві обставини не наганяють на тебе смутку, а молодість буде барвистою і щасливою.

поздравления с днем молодежи

Зі святом, сьогодні привітання приймають всі, у кого молода душа, натхненно б'ється серце, а очі сяють любов'ю.

поздравления с днем молодежи

З Днем молоді, довголіття та щоденного задоволення!

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