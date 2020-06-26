Польская авиакомпания LOT к концу августа планирует возобновить полеты в европейские страны по 70 направлениям, а с июля уже и в Украину.

Об этом сообщает "Польское радио".

В июле перевозчик планирует возобновить рейсы в Великобританию, Белград, Стамбул, а также Киев, Львов и Одессу. Самолеты PLL LOT будут летать семь раз в неделю.

С 15 июля пассажиры смогут летать в Германию, Францию, Испанию, Данию, Швейцарию, Хорватию, Словению, Эстонию и Латвию. Перевозчик также планирует запустить регулярные сообщения с Великобританией.

LOT объявила в общем о 130 рейсах из Варшавы и 9 региональных аэропортов. Ранее перевозчик сообщал о возобновлении 20 регулярных сообщений с 1 июля. С середины июля можно будет летать из варшавского аэропорта имени Шопена семь раз в неделю в Мюнхен, Штутгарту, Франкфурт, Гамбург, Париж, Копенгаген, Милан, Цюрих и Женеву.

Напомним, 22 июня международные железнодорожные перевозки возобновились в Польше.

Также мы писали, что Польша отказалась от возобновления авиасообщения с Украиной до 30 июня.