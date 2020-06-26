В четверг, 25 июня, на Закарпатье, помимо потопа, были зафиксированы два землетрясения. Их толчки пока оказались не очень сильными и практически незаметными для людей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Эпицентр первого землетрясения магнитудой 1,1 балла находился в Тячевском районе Закарпатской области, второй (магнитудой 2,3) - в Иршавском. Оба эпицентра находились на глубине около 5 км, и землетрясения не несли никакой угрозы. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Фото: gcsk.gov.ua

Мы разбирались, почему запад Украины ушел под воду.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию с потопом на Западной Украине критической. Он заявил, что в первую очередь сейчас надо спасать жизнь и здоровье людей, "сейчас главный приоритет - это эвакуация в больницы граждан, оказавшихся на затопленных территориях".

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