Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не видит оснований для разговоров об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. По словам главы правительства, Аваков "эффективно управляет правоохранительной системой".

Об этом он сказал в интервью НВ.

"Он эффективно управляет большой правоохранительной системой. Она сегодня лучше, чем была пять лет назад. На данный момент у меня нет оснований говорить об увольнении или отставке министра внутренних дел", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, есть определенные резонансные всплески, которые возмущают или пугают общество, но, как правило, люди не обращают внимания на ежедневную работу МВД в целом.

"А это огромная армия - более 300 000 человек. Ими нужно управлять, их координировать. Из этой огромной армии 99% - люди, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради нашей безопасности. Случаются, конечно, и те, кто использует форму, полномочия и оружие для преступного умысла. Они должны чувствовать неотвратимость наказания", - добавил глава правительства.

Шмыгаль рассказал, что МВД - сложное ведомство, а должность министра связана с раскрытием преступлений и моральной грязью, которая есть в обществе.

"Баланс между светлой и темной стороной сложный и вызывает неоднозначное отношение. Но при этом есть профессиональное выполнение Аваковым своих обязанностей министра", - сказал он.

Также премьер-министр напомнил, что Аваков занимает эту должность в составе уже нескольких правительств.

Напомним, 5 июня в парламенте было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

Также мы приводили мнение Владимира Зеленского насчет возможного увольнения Авакова.