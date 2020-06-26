В пятницу, 26 июня, в Киевском апелляционном суде в 11:00 состоится заседание по рассмотрению жалобы стороны защиты на меру пресечения, избранную радикалу Сергею Стерненко, убившему человека в Одессе.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Правопорядок под судом обеспечивают силы Нацгвардии и полиции, которые проверяют личные вещи всех входящих на территорию суда. Сам Стерненко по состоянию на 10:30 уже приехал в суд.

Отметим, что ранее суд избрал Стерненко, подозреваемому в убийстве человека, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Перед началом судебного заседание сам Стерненко ответил на вопросы журналистов. Он заявил, что с юридической точки зрения ждёт от суда отмены судебного решения первой инстанции, а также отказ прокурору в удовлетворении какого-либо ходатайства про избрание ему меры пресечения.

"А по факту я сомневаюсь, что мы найдём здесь справедливость", - заявил Стерненко. На вопрос журналиста, ожидает ли он беспорядков под судом, Стерненко заявил, что этот вопрос не к нему.

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения Стерненко. Фото: "Страна"

Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия). Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

Также "Страна" сообщала, что 15 июня суд избрал меру пресечения Стерненко в виде домашнего ареста по адресу прописки в Одессе, но на следующий день сменил его на киевский.

Во время заседаний у здания суда происходили столкновения сторонников Стерненко с полицией и задержания.

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Украины уже завершила досудебное расследование дела радикала Сергея Стерненко.