Сегодня утром на сайте Государственной фискальной службы появилась повестка о вызове на допрос Анатолия Шария, блогера и лидера "Партии Шария".

Шарий вызывается на допрос 3 июля по уголовному производству по статье 209 УК – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Фабула дела не разглашается. Указано лишь, что уголовное производство открыто 2 июня 2020 года.

По данным источников "Страны" в ГФС, само дело касается финансирования "Партии Шария".

Однако при этом непосредственно на допрос Шария хотят вызвать в связи с его же заявлениями о том, что первый номер в списке "Оппозиционного блока" на выборах в 2019 году Евгений Мураев предлагал Шарию два миллиона долларов США за то, чтобы он снялся с выборов в пользу "Оппоблока".

О таком предложении от Мураева Анатолий Шарий написал в своем Телеграм-канале и заявил в эфире телеканалов в среду, 24 июня. Он также сказал, что может предоставить доказательства своих слов.

По данным источников "Страны" на допрос по этому же делу будет вызван и Евгений Мураев.

Как известно, журналист и блогер Анатолий Шарий еще во времена президентства Януковича получил статус беженца в Литве и с тех пор проживает на территории Евросоюза. В последнее время, он неоднократно подчеркивал, что не собирается пока возвращаться в Украину.

Ранее "Партия Шария" провела митинг на Банковой, после которого националисты и активисты партии подрались в киевском метро, а полиция задержала 12 праворадикалов.

После этого в "Партии Шария" заявили о нападениях на своих активистов - в частности, был жестоко избит член партии в Харькове.

Сам Анатолий Шарий обвиняет в этих нападениях "Национальный корпус", а их заказчиком называет Офис президента.