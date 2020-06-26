В США расширили симптомы коронавируса Covid-19, очередной антирекорд которого зафиксировали сегодня в Украине.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

В обновленном списке к симптомам инфицирования коронавирусом отнесли заложенность носа, насморк, тошноту и диарею.

Ранее санитарный регулятор официально описывал только три общих симптома коронавируса - высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Позже к ним были добавлены боль в горле, озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, потеря чувства вкуса или обоняния.

При этом ведомство отмечает, что список на сегодняшний день не включает в себя все возможные симптомы. Данные будут обновляться по мере появления новых сведений о коронавирусе.

Как сообщала "Страна", завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала, откуда коронавирус мог попасть в Китай.

Напомним, что Словения вернулась к масочному режиму после роста заболеваемости коронавирусом.