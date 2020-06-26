Черновицкая и Львовская области, а также Киев - лидеры среди регионов Украины по количеству смертей пациентов с коронавирусом. В целом показатель летальности Covid-19 по стране составляет 2,6%.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 26 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас есть все данные в разрезе каждого региона, в разрезе практически каждой больницы. У нас анализируются все без исключения смертельные случаи. В общем показатель летальности у нас составляет 2,6% по стране. Если мы говорим о регионах, где наибольшее количество людей умерло от коронавируса, то это Черновицкая и Львовская области, а также Киев", - сказал Максим Степанов.

Так, в Черновицкой области от коронавируса умерли уже 178 человек, это наивысший показатель в Украине. На втором месте Львовская область - 126 случаев. Киев на третьем месте по количеству смертей от Covid-19 - 102 случая.

Степанов о летальности - с 09:10

Напомним, сегодня в Украине установлен новый антирекорд по коронавирусу: за сутки заразились 1 109 человек.

Также мы писали, что во Львовской области за минувшие 24 часа коронавирусом заразились 209 человек, в Киеве - 113.