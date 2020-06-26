В Офисе президента Украины Владимира Зеленского поздравили крымских татар с праздником национального флага, который отмечают сегодня 26 июня.

Об этом говорится на Telegram-канале Офиса президента.

"В оккупированном Крыму из-за четкой проукраинской позиции именно крымские татары подвергаются преследованиям и дискриминации, крымские татары составляют большинство политических пленников. Сервер Мустафаев, Сейран Салиев, братья Абдуллаевы, Эмир-Усеин Куку - все они являются настоящими узниками совести, и мы сделаем все для того, чтобы они как можно скорее вернулись домой", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что крымскотатарский флаг напоминает жителям полуострова о духе свободы и единства в борьбе за возвращение в Крым флага Украины.

"Для нас очень важно делать все возможное для восстановления исторической справедливости и прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины. Чтобы, как прежде, в Бахчисарае или Симферополе мы снова любовались двумя флагами, развевающимися один рядом с другим", - сказано в поздравлении.

Также в Офисе президента выразили уверенность в том, что "золотая тамга на голубом флаге будет развеваться над Чатыр-Дагом и Ай-Петри, в Бахчисарае, Ялте и Севастополе".

Напомним, 26 июня в Украине отмечают День национального флага крымских татар. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году. Флаг крымских татар - полотно голубого цвета с изображенным на нем знаком - тамгой золотого цвета.

Ранее мы писали, у Зеленского почтили память депортированных крымских татар. 18 июня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа здание Офиса президента окрасили в цвета флага крымских татар в знак памяти жертв депортации.