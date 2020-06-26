В Украине начался сезон сбора абрикосов. Отечественные фрукты в этом году продаются на 15%, чем в прошлом.

Так, продажа ароматных фруктов в Украине в 2020 году началась на две недели позже, чем в прошлом. Это связано с весенними заморозками, которые случились как раз в период созревания плодов. Кроме того, по этой причине абрикосов в Украине в этом году будет гораздо меньше. Об этом сообщает ТСН.

Садоводы южных областей и Закарпатья отгружают первые партии стоимостью 20-30 гривен за килограмм. Это на 15% дороже, чем в прошлом году. Тогда первые фрукты стоили 25 гривен.

Напомним, на украинских оптовых рынках рухнули цены на черешню. За выходные ягода подешевела в два раза.

Также мы писали, что потери урожая фруктов и ягод от апрельских заморозков в Украине составят до 80%.