По данным на 25 июня, в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана в списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз

Соответствующую информацию обнародовал телеканал "Euronews".

Так, издание не публикует полный текст документа, но приводит полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. Проект документа, о котором идет дискуссия между членами ЕС предоставил изданию источник в дипломатических кругах. В этом списке - 54 страны и Украина указана в их числе.

Отмечается, что также ЕС разрешил въезд гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Примечательно, что Молдову и Армению в список не внесли.

Как сообщается, пока нет абсолютной уверенности, что список будет утвержден в данном виде. Канал пприводит его "черновой вариант".

"Источники сомневаются в открытии границ уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнуто вовремя", - говорится в публикации.

Отметим, по критериям, которые обнародовались вчера, 25 июня, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины. Также вне списка оказались страны, где зафиксировали наибольшее количество подтвержденных заражений коронавирусом: США, Бразилия и Россия. Продолжение согласования состоится сегодня, 26 июня.

Как писала "Страна", ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля, однако Украина им не соответствует.