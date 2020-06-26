На трассе Одесса-Рени движение автотранспорта пока не ограничено (ее собирались перекрыть из-за опасности затопления - Ред.). Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области утром в пятницу, 26 июня.

"Утром ситуация на указанном участке стабильная, движение автомобильного транспорта не ограничено. За ситуацией на дороге следят патрули полиции. В случае ее осложнения и подъема воды до опасного уровня трассу перекроют, о чем мы сообщим дополнительно", - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, что в связи с возможным подтоплением автомобильных дорог и выхода воды на участок трассы Одесса - Рени в пределах села Маяки и понтонного моста через реку Турунчук в районе села Троицкое участок трассы Одесса-Рени планировалось перекрыть сегодня с утра.

Как сообщала "Страна", по данным спасателей возможен выход воды на пойму, затопление трассы Одесса - Рени, огородов и объектов в с. Яськи., г. Беляевка Одесской области. Бессарабия и север области уже страдают от непогоды.

Большое количество воды надвигается в регион с Западной Украины.