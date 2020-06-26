В Украине, где 26 июня зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, общее число случаев Covid-19 возросло до 41 117. Из 1 109 заразившихся за сутки 209 человек - во Львовской области, которая лидирует по общему числу пациентов с коронавирусом. Также больше ста человек за день заразились в Киеве и Ровенской области.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
Уточняется, что по состоянию на 09:00 26 июня из 41 117 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 1 086 оказались летальными (+19 за сутки). 18 299 пациентов выздоровели (+541 за сутки).
Статистика распространения коронавируса по регионам на 26 июня:
Львовская область - 4836 случаев (+209 за прошлые сутки);
Киев - 4726 случаев (+113);
Черновицкая область - 4582 случая (+51);
Ровенская область - 3364 случая (+116);
Закарпатская область - 2547 случаев (+93);
Киевская область - 2419 случаев (+46);
Ивано-Франковская область - 2217 случаев (+46);
Волынская область - 2096 случаев (+72);
Харьковская область - 1993 случая (+46);
Тернопольская область - 1857 случаев (+42);
Винницкая область - 1788 случаев (+35);
Одесская область - 1529 случаев (+64);
Житомирская область - 1366 случаев (+29);
Днепропетровская область - 1081 случай (+12);
Хмельницкая область - 724 случая (+79);
Кировоградская область - 640 случаев (+4);
Черкасская область - 627 случаев (+11);
Запорожская область - 561 случай (+0);
Черниговская область - 514 случаев (+8);
Донецкая область - 412 случаев (+13);
Николаевская область - 384 случая (+7);
Полтавская область - 304 случая (+3);
Сумская область - 284 случая (+7);
Херсонская область - 190 случаев (+2);
Луганская область - 76 случаев (+1);
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 июня в Центр поступило 1 430 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 85 174 таких сообщений.
Напомним, "Страна" анализировала, почему Украина бьет антирекорды по коронавирусу.
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