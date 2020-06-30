Предлагаем вашему вниманию гороскоп на вторник, 30 июня, для всех знаков Зодиака. День удачен для принятия ответственных решений и выполнения обязанностей, требующих мыслительной деятельности.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов начинается самый благоприятный период для продвижения в том направлении, в котором у вас уже созрело решение. Звезды советуют браться даже за сложные дела - у вас будет шанс добиться успеха, пока остальные просто топчутся на одном месте.

Телец (21.04 - 20.05)

День благоприятен для тех занятий, которые вызывают у вас неподдельный восторг. Хорошо подходят в этом плане романтические сюрпризы и свидания. Звезды не исключают ошибок в расчетах и предупреждают, что внутренние сомнения нельзя заглушать алкоголем и обильной пищей.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов сегодня плодотворный день для важных встреч, разговоров о будущем и самых неожиданных предложений. Вы ясно поймете, как нужно действовать для достижения успеха и с легкостью справитесь со всеми делами, которые еще недавно казались вам неподъемными.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки способны легко принимать решения за других, а в плане разрешения собственных проблем могут возникнуть трудности. Справиться с ощущением беспомощности поможет трудолюбие и упорство. Не бойтесь рисковать и экспериментировать - только так можно рассчитывать на грандиозный успех.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня вам под силу справиться с любыми организационными вопросами и заинтересовать своими идеями окружающих. Старайтесь смотреть реалистично на мир и не увлекаться заведомо безнадежными проектами. Вечером появится возможность общения с приятными людьми.

Дева (24.08 - 23.09)

То, что сегодня Девы могут ощущать беспросветный цейтнот, еще не повод для того, чтобы отказывать себе в расслаблении. Сегодня самый подходящий день, чтобы уйти от рутинной работы. Зачем вам изобретать велосипед, ели можно воспользоваться готовыми чертежами.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня для решения профессиональных задач Весам больше подходит вторая половина дня, которая проходит спокойнее. Постарайтесь не думать про семейные проблемы и тогда домашние дела не будут казаться вам столь утомительными.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Постарайтесь сегодня не принимать близко к сердцу неприятности, внезапно обрушивающиеся на вас. Вы можете резко реагировать там, где требуется сдержанность. Ищите утешение в близких и родных, которые смогут поднять вам настроение хорошими новостями и сюрпризами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам желательно не усугублять ни один существующий в семье конфликт. Ищите корни возникшей ситуации в прошлом и нивелируйте проблему добротой и пониманием. Помните, что убежать от страданий невозможно, потому что они находятся внутри вас.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги, подумайте сегодня над тем, как можно проработать свою уверенность. Помните, что сомневающийся мозг не может сосредоточиться на победе. Постарайтесь обращать внимание на приятные моменты сегодняшнего дня, а не его недостатки.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня далеко не все может складываться так, как вам хотелось бы. Будьте настойчивы на пути к цели и подумайте над тем, достаточно ли вы спите и двигаетесь, насколько полезен ваш рацион, комфортно ли ваше окружение. Можете начать вести ежедневник, где можно записывать свои наблюдения.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы могут ощущать себя бурным потоком горной реки, которая сталкивается с чем-то, кардинально меняющим ее направление. Подумайте, что поможет вам справиться с серьезными изменениями - двойная порция эспрессо и плотный слой консилера под глаза вряд ли подойдут.