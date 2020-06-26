По состоянию на утро пятницы, 26 июня, на Западной Украине, где последние дни свирепствует потоп, 262 населенных пункта в четырех областях подтоплены, семь сел и поселков в двух областях обесточены.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, обесточены 6 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и еще один в Черновицкой. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В 262 населенных пунктах в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской подтоплены:

7 731 дом;





13 объектов социальной и бытовой сферы;





4 553 подвала;





12 411 приусадебных участков.

Кроме того, наводнение разрушило 154 км автодорог и 57 мостов, повредило 598 км автодорог, 172 моста и 650 метров дамб.

Всего к ликвидации последствий стихии привлекалось 1 225 человек и 403 единицы техники, из них от ГСЧС 570 человек, 225 единиц техники и два вертолета.

Напомним, по данным синоптика, прекращения дождей на Западной Украине, которые и стали причиной потопа, не видно.

Также мы писали, что из-за потопа в Ивано-Франковской области прокуратура открыла дело по статье "Экоцид".