Авиакомпания "МАУ" планирует возобновить международное авиасообщение в Украине. Часть рейсов (в 9 городов) назначена на июль, часть (в 16 городов) - на август. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

В период с 1 по 15 июля МАУ планирует выполнять пятничные и воскресные рейсы из Киева в Стамбул, субботние - из Одессы, каждый четверг и воскресенье - из Киева в Тель-Авив и каждое воскресенье - из Одессы.

Кроме этого, предусматриваются рейсы "Киев - Амстердам" каждый вторник и субботу и "Киев - Париж" в среду и воскресенье.

С 16 по 30 июля данную программу расширят рейсы "Киев - Стамбул" и "Киев - Тель-Авив" каждый вторник, при этом рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.

Также в указанный период добавятся рейсы "Киев - Тбилиси" каждую пятницу и воскресенье, "Киев - Ларнака" каждую субботу, "Киев - Афины" еженедельно и "Киев - Лондон в понедельник и пятницу.

На вторую половину июля также запланированы рейсы "Киев - Торонто" каждую субботу.

В августе планируется дальнейшее расширение международных рейсов по направлениям Франкфурт, Париж, Батуми, Ницца, Рим, Неаполь, Баку, Берлин, Милан, Мюнхен, Прага, Ереван, Мадрид, Вена, Барселона и Кишинев.

В то же время с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев каждое воскресенье.

В первой половине августа рейсы "Киев - Одесса" будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, с 16 по 31 августа могут добавиться и рейсы по четвергам.

Как сообщала "Страна", Грузия полностью закрыла авиасообщение до августа. Пассажиров призвали воздерживаться от покупки билетов в любом направлении до тех пор, пока не будет подтверждена дата возобновления регулярного воздушного сообщения.

Напомним, что международные железнодорожные перевозки возобновились в Польше.