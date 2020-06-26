Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова назвала последние события вокруг нее "организованным буллингом" и добавила, что не собирается уходить с поста.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, в пятницу, 26 июня.

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Много кто понимает, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах", - написала она.

Она добавила, что все имеют право на ошибку в публичных выступлениях и отметила, что "держится пока" только благодаря поддержке ее родных, президента Зеленского и друзей.

"Так, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями.

О дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своим действиями.

Держусь пока при поддержке семьи, президента, фракции, Офиса президента, друзей... Фракция у нас замечательная. Несмотря на все, что говорят снаружи", - отметила депутат.

Третьякова также заявила, что не собирается уходить с поста главы Комитета по соцполитике.

"Никуда не собираюсь идти под давлением снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь",- написала она.

Напомним, вчера, 24 июня, в сеть попало очередное скандальное видео, на котором Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Подробнее об этом скандале можно прочитать в материале "Страны" "Как Зе-нардеп Третьякова с безработицей бороться предлагала".