Социальная сеть Facebook будет предупреждать пользователей перед попыткой поделиться ссылкой на старые материалы. Уведомление будет появляться для постов старше 90 дней. Пользователь сможет подтвердить репост или отправит его в личные сообщения.

Об этом говорится на официальном сайте соцсети.

"Когда мы спрашиваем людей, какие новости они хотят видеть в Facebook, они постоянно говорят нам, что хотят, чтобы информация была своевременной и достоверной... Чтобы убедиться, что люди обладают необходимым контекстом перед принятием обоснованных решений относительного того, чем делиться на Facebook, при нажатии кнопки "Поделиться" в статьях старше 90 дней, появится экран уведомлений", - говорится в сообщении. При этом поделится старым постом в любом случае будет возможно.

Также отмечается, что в течение следующих нескольких месяцев Facebook будет тестировать другие уведомления, в частности, перед публикацией ссылок, в которых упоминается "Covid-19".

Напомним, Facebook объявил войну фейкам о коронавирусе, "авторитетный контент" теперь они находятся в верхней части ленты. Кроме того, в компании заявили, что почти удвоили емкость сервера для обеспечения работы WhatsApp, поскольку люди, находящиеся в изоляции, проводят больше голосовых и видеозвонков с помощью популярной службы обмена сообщениями.