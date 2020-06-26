Facebook будет предупреждать пользователей перед репостом старых материалов. Фото
Социальная сеть Facebook будет предупреждать пользователей перед попыткой поделиться ссылкой на старые материалы. Уведомление будет появляться для постов старше 90 дней. Пользователь сможет подтвердить репост или отправит его в личные сообщения.
Об этом говорится на официальном сайте соцсети.
"Когда мы спрашиваем людей, какие новости они хотят видеть в Facebook, они постоянно говорят нам, что хотят, чтобы информация была своевременной и достоверной... Чтобы убедиться, что люди обладают необходимым контекстом перед принятием обоснованных решений относительного того, чем делиться на Facebook, при нажатии кнопки "Поделиться" в статьях старше 90 дней, появится экран уведомлений", - говорится в сообщении. При этом поделится старым постом в любом случае будет возможно.
Также отмечается, что в течение следующих нескольких месяцев Facebook будет тестировать другие уведомления, в частности, перед публикацией ссылок, в которых упоминается "Covid-19".
Напомним, Facebook объявил войну фейкам о коронавирусе, "авторитетный контент" теперь они находятся в верхней части ленты. Кроме того, в компании заявили, что почти удвоили емкость сервера для обеспечения работы WhatsApp, поскольку люди, находящиеся в изоляции, проводят больше голосовых и видеозвонков с помощью популярной службы обмена сообщениями.