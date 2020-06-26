По состоянию на утро пятницы, 26 июня, число зараженных коронавирусом в Украине выросло до 41 117 человек. Вчера, 25 июня, в стране было зафиксировано 40 008 заболевших. Таким образом, прирост за сутки составил 1 109 человек. Это новый и тревожный антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте СНБО.

Так, из общего числа инфицирования Covid-19 уже 1 086 случаев оказались летальными с начала эпидемии (+ 19 за сутки). 18 299 человек выздоровели (+541 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Европе разрешили лечить коронавирус противовирусным препаратом.

Так же мы рассказывали, что Украина вышла на третье место на континенте по суточному приросту больных коронавирусом.

Кроме этого, мы информировали, что Трамп назвал причину нового роста заболеваемости коронавирусом в США.