В Соединенных Штатах Америки в последние дни значительно уменьшилось количество летальных случаев от коронавирусной инфекции, в сравнении с другими странами. В США надеются на скорейшее восстановление экономики.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter-канале.

"Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности - один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. "Угли" или вспышки будут потушены по мере необходимости!" - написал Трамп.

Отметим, что по данным на четверг, 25 июня, за сутки в США выявили рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией. Так Covid-19 заразились сразу 45 500 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 апреля. Тогда в США подтвердился 36 291 случай заражения Covid-19. Больше всего людей заразилось во Флориде и Калифорнии.

После этого Трамп назвал причину нового роста заболеваемости коронавирусом в США.