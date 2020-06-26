На востоке Турции в провинции Ван зафиксировано землетрясение. На этот раз его магнитуду оценили в 5,4 балла. Об этом передает турецкое информационное агентство Anadolu, со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в 13.03 четверга, 25 июня, по местному времени.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в районе Озалп. Очаг землетрясения находился на глубине 6,9 км.

Как сообщала "Страна", в США в штатах Калифорния и Невада произошло землетрясение магнитудой до 6 баллов. Ожидаются незначительные разрушения в городах с высотными домами.

Ранее мощное землетрясение произошло на юго-западе Японии. Толчки произошли на Окинаве и на острове Кюсю.