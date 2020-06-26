В Киеве правоохранители прибыли к одному из баров, где проходил гей-парад т. н. "Киевпрайд". Его участников обвинили в нарушении карантина. Об этом говорится на Instagram-странице журналистки Оксаны Поддубной.

По ее словам, в бар "Волна" пришла полиция и "всех разогнала".

Участковый ответил, что участники "Киевпрайда" не сохраняли социальную дистанцию, добавив, что на владельцев бара составят административный протокол.

Переглянути цей допис в Instagram Поліцейська держава Допис, поширений Oksana Piddubna (@podobna_bezpodobna) 25 Чер 2020 р. о 1:02 PDT

Ранее мы разбирались, зачем главный монумент Киева одели в цвета ЛГБТ накануне 22 июня.

Напомним, что в Харьковском городском совете не будут требовать запретить гей-парад KharkivPride.