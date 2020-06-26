"Нарушали карантин". В Киеве полиция нагрянула в бар, где проходил "Киевпрайд"
В Киеве правоохранители прибыли к одному из баров, где проходил гей-парад т. н. "Киевпрайд". Его участников обвинили в нарушении карантина. Об этом говорится на Instagram-странице журналистки Оксаны Поддубной.
По ее словам, в бар "Волна" пришла полиция и "всех разогнала".
Участковый ответил, что участники "Киевпрайда" не сохраняли социальную дистанцию, добавив, что на владельцев бара составят административный протокол.
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Ранее мы разбирались, зачем главный монумент Киева одели в цвета ЛГБТ накануне 22 июня.
Напомним, что в Харьковском городском совете не будут требовать запретить гей-парад KharkivPride.
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