В прокуратуре Ивано-Франковской области открыли уголовное производство по фактам массового уничтожения растительного мира региона. Такое уничтожение называют причиной наводнения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью материалов СБУ открыто уголовное производство "по многочисленным фактам незаконной вырубки леса, что привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей" - статья 441 (Экоцид) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве напомнили, что в июне в регионе выпало сверхурочное количество осадков, что повлекло тяжкие последствия, включая гибель людей и разрушения жилья и инфраструктуры.

"Их возникновение, вероятно, стало возможным в результате массового уничтожения объектов растительного мира, вырубки лесов, ненадлежащего осуществления лесохозяйственной деятельности и невыполнения мероприятий по охране окружающей среды должностными лицами", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", потоп на Западной Украине произошел почти в 300 населенных пунктов, большинство - в Ивано-Франковской области.

Напомним, что под Одессой перекроют часть дороги на Рени из-за опасности затопления.