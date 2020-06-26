Экс-президент Грузии, а ныне глава Офиса простых решений Михаил Саакашвили ( бывший национальный совет реформ - Ред.) уверен, что Россия далеко обошла Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.

Об этом он сообщил в ходе видеоконференции, запись которой была выложена в YouTube.

"Меня это очень расстраивает - по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины", - в частности заявил Саакашвили. По его словам, российские власти слушают бизнес гораздо активнее, чем это делают в Украине, власти которой "все разговаривают".

Михаил Саакашвили так же заявил, что Россия "выигрывает у нас войну на фронте реформ", уточнив, что реформы "были главным коньком" Киева.

Видео: Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил

"В России есть много вещей (которые мы пытаемся исправить в Украине), которые там решаются гораздо быстрее и успешнее чем у нас. Там сокращается бюрократия, улучшается налоговая система и Россия побеждает нас на фронте, на котором она ну никак не может выигрывать, потому что Украина - это демократия, потому что в Украине есть свободолюбивое общество, потому что в Украине есть гораздо больший потенциал.

Но в Украине есть бюрократия, которая является врагом собственного народа, не меньше чем враг внешний. Таков мой опыт общения с украинской бюрократией в период работы в Нацраде реформ и не только. Они реально делают дело за нашего врага. В свое время маленькая Грузия настолько опередила Россию по реформам, что даже Медведев и другие руководители вынуждены были публично это признать и даже копировали у нас какие-то реформы, это было общеизвестным фактом.

Естественно мы не могли нанести поражение России на военном фронте, но нанесли им сокрушительное поражение на фронте реформ. К сожалению, в Украине другая ситуация и мне это очень не нравится", - рассказал Саакашвили.

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили обругал предпринимателя, спросившего о результатах работы Нацсовета реформ.