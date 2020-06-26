Сегодня, 26 июня, Палата представителей Конгресса США может принять решение о создании в стране еще одного, 51-го по счету штата.

Им может стать столица страны - Вашингтон, который сейчас, с административной точки зрения, является федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов.

Об этом передает Gazeta cо ссылкой на телеканал Fox News.

По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси, то, что город имеет низкий статус, - "серьезная несправедливость".

"Мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии", - сказала Нэнси Пелоси.

Авторами инициативы о штате Вашингтон являются конгрессмены из Демократической партии, у которых большинство в Палате представителей.

Они полагают, что жители столицы добросовестно исполняют свои гражданские обязанности, однако при этом не обладают возможностью избирать своих представителей в федеральный Конгресс.

Ранее "Страна" сообщала, что демократы и республиканцы подали на утверждение в Конгресс новый пакет санкций против "Северного потока - 2".