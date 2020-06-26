В сети появился новый видеотрейлер самой ожидаемой компьютерной игры этого года - Cyberpunk 2077. Видеоролик был представлен на Youtube польской компанией CD Projekt RED на кибер-шоу Night City Wire.

Cyberpunk 2077 - без сомнения является для геймеров всего мира самой ожидаемой игрой этого года, которая является продолжением настольной игры Cyberpunk 2020. Игра, которая отличается невероятной реалистичностью, повествует о приключениях персонажа по имени Ви в дистопичном городе Найт-Сити в американском штате Калифорния.

Видео: Cyberpunk 2077

Релиз игры был перенесен на 19 ноября. Изначально она должна была выйти в апреле текущего года. Студия CD Projekt RED известна своей серией игр "Ведьмак" о похождениях Геральта из Ривии.

Филипп Вебер, старший квест-дизайнер CD Projekt Red в свое время поделился тем, как развивать своего персонажа.

"Я бы сказал, что вы можете в достаточной степени контролировать характер своего персонажа. Его происхождение и характеристики откроют новые варианты в диалогах. Более того, одни и те же реплики, сказанные разным персонажам, будут иметь разные эффекты: кому-то они понравятся, кому-то нет. Это тоже стоит учитывать при отыгрыше, ведь персонажи запомнят, как вы себя вели с ними", - рассказал Филипп Вебер.

Так же мы рассказывали, что исполнитель роли Ведьмака показал фото, с кем делит свою постель.