Вчера ночью, 25 июня, известный актер Михаил Ефремов, перенес сердечный приступ. Причем проблемы с сердцем произошли как раз в очередную годовщину смерти матери артиста. Близкие артиста хотели вызвать "скорую", но Михаил Ефремов запретил это делать.

Об этом рассказал адвокат Эльман Пашаев, как передает МК.

К утру четверга состояние артиста немного улучшилось. Но недомогание окончательно заставило его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня. Дело в том, что недавно актер, его супруга и адвокат обсуждали возможность обратиться к следователю с ходатайством, чтобы он разрешил Ефремову, находящемуся под домашним арестом, поехать на кладбище. Но артист почти категорически не хотел этого делать, сказал, что не покинет квартиру даже по такой уважительной причине.

По словам Пашаева, его подзащитный находится в подавленном состоянии, очень переживает из-за смертельного ДТП. Отказ от поездки к матери на могилу в такой важный день отчасти можно расценивать как самобичевание.

К тому же переживаний Ефремову добавила родная дочь Анна-Мария. Она раскритиковала отца в соцсетях после заявления Пашаева о желании актера усыновить детей погибшего Сергея Захарова ("Бать, ну куда нам ещё детей", написала Анна-Мария - Ред.).

Самого защитника девушка обвинила в некомпетентности. Адвокат уточнил, что под усыновлением подразумевалось некое покровительство, опека, а не юридический акт.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат Ефремова опроверг информацию о продаже им дома в Юрмале ради компенсации семье погибшего в пьяном ДТП.