Французские таможенники задержали катафалк с гробами, в которых вместо трупов были десятки килограмм наркотиков. Задержание произошло на востоке Франции, водитель из Румынии сам себя выдал тем, что нервничал.

Об этом пишет РИА "Новости".

Таможенники обратили внимание на странное поведение водителя транспортного средства, находившегося на стоянке неподалеку от города Безансон. Они решили проверить катафалк и выяснили, что он был фальшивым.

Автомобиль, предназначенный для перевозки гробов, не был оборудован системой охлаждения. В нем находились четыре гроба с одинаковыми ручками и специфическими замками. При осмотре ящиков был обнаружен 71 килограмм марихуаны, наркотики были расфасованы по пакетам.

Сообщается, что "катафалк" ехал из Испании, за рулем сидел гражданин Румынии, который был задержан. Цена запрещенного груза на черном рынке составляет около 700 тыс. евро.

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