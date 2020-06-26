В Минздраве рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях страны. За последние сутки заразилось еще 1 109 человек, на сегодняшний день это рекорд.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 788 (1 111 выздоровели)

Волынская область - 2 096 (681 выздоровели)

Днепропетровская область - 1 081 (903 выздоровели)

Донецкая область - 412 (159 выздоровели)

Житомирская область - 1 366 (719 выздоровели)

Закарпатская область - 2 547 (917 выздоровели)

Запорожская область - 561 (405 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 2 217 (1 091 выздоровел)

Киев - 4 726 (1 489 выздоровели)

Киевская область - 2 419 (1 236 выздоровели)

Кировоградская область - 640 (525 выздоровели)

Луганская область - 76 (55 выздоровели)

Львовская область - 4 836 (725 выздоровели)

Николаевская область - 384 (278 выздоровели)

Одесская область - 1 529 (637 выздоровели)

Полтавская область - 304 (268 выздоровели)

Ровенская область - 3 364 (1 682 выздоровели)

Сумская область - 284 (203 выздоровели)

Тернопольская область - 1 857 (1 109 выздоровели)

Харьковская область - 1 993 (1 021 выздоровел)

Херсонская область - 190 (175 выздоровели)

Хмельницкая область - 724 (526 выздоровели)

Черкасская область - 627 (439 выздоровели)

Черновицкая область - 4 582 (1 800 выздоровели)

Черниговская область - 514 (145 выздоровели).

"Подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 18 299 выздоровели, 1086 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 1109 случаев. В госпитализации нуждались 11 015 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 378 пациентов. По состоянию на 26.06 занято 3 839 коек из 23 419, выделенных для больных COVID-19. Сейчас на аппарате ИВЛ находится 76 больных", - указано в сообщении.

Всего проведено иследований в Украине методом ПЦР - 620 624, методом ИФА - 176 965.

Напомним, в Киеве группа женщин нарушала правила карантина и публично отрицала коронавирус, призывая людей снимать маски. Шествие активистов возглавила дама с метлой и в косметической маске на лице, за руку она держала ребенка. Необычную группу заметили в киевском метрополитене. На опубликованном в соцсети видео женщины спускаются в метро на эскалаторе и выкрикивают: "Снимайте маски! Вируса нет! Вас обманывают!".

Как сообщала "Страна", группа ученых из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета выяснила, как уничтожить новый тип коронавируса Covid-19 за 25 секунд. По их данным, это можно сделать с помощью ультрафиолетового света, который используется в качестве дезинфицирующего средства против вирусов и бактерий уже более 40 лет.