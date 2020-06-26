Тысяча в день – не повод для карантина?

Когда в конце мая карантин существенно смягчили на фоне умеренных показателей по заболеваемости, коронавирус ушел из топ-тем. И всем хотелось, чтобы так было и дальше. Но пожелание не осуществилось: два дня подряд Украина бьет рекорды по росту числа заболевших, причем объявленный вчера показатель вплотную приблизился к отметке "1000".

А на фоне этого в стране фактически полностью прекратилась профилактика эпидемии: центральная власть сбросила всю ответственность на регионы и выполняет теперь только информативную и пропагандистскую функцию, а регионы тем временем разрешают практически все виды бизнеса, не обращая внимания на то, какие риски это несет.

На сегодняшний день из всех запретов, по сути, остался лишь запрет на детские оздоровительные лагеря. Со 2 июля падет фактически последний серьезный запрет – на кинотеатры. Хотя, в общем-то, непонятно, почему их оставили "на десерт": ведь в кинозалах легко регулировать рассадку зрителей на относительно безопасных расстояниях.

При этом совершенно непонятно, как можно было разрешить работу ночных клубов, видеосюжетами из которых переполнен весь интернет. Ведь с самого начала очевидно было, что там обеспечить необходимые карантинные меры невозможно. Да и заниматься этим никто не будет.

Как бы ни хотелось центральной власти отстраниться от вопроса запретов, спихнув все на местные власти накануне выборов, сделать это не получится. Потому что схема "местная власть запрещает – полиция контролирует" невозможна в принципе: и полиция, и граждане плевать хотели на запреты местных властей.

На сегодняшний день необходимо вернуться хотя бы к карантинной "программе-минимум": запрету массовых мероприятий и развлекательных заведений вроде ночных клубов, причем сделанному на центральном уровне. Иначе проще заявить, что в стране никакого карантина нет, и пустить все на самотек.

Оппозиция создаст отряды самозащиты?

Фото: Facebook/ vadymrabinovych

Вчера серьезно встал и другой вопрос, фактически пущенный властью на самотек: уличного насилия со стороны радикалов. Поводом для поднятия темы стало жестокое избиение координатора харьковской организации "Партии Шария" Никиты Роженко. В самой партии предполагают, что это месть "Нацкорпуса" за силовой конфликт между представителями двух партий в киевском метро, – тем более что пострадавший накануне покушения написал заявление в полицию об угрозах со стороны представителей "Нацкорпуса". При этом, по заявлению самого Анатолия Шария, нападения на его активистов Нацкорпусу заказал Офис президента.

При этом угрозы от "Нацкорпуса" в Харькове поступают не только "Партии Шария". Радикалы также анонсировали акцию против "Оппозиционной платформы – За жизнь", которая выступила с соответствующим заявлением. Причем один из лидеров партии Вадим Рабинович заявил: либо власть наведет порядок, либо оппозиционерам придется создавать дружины самообороны.

Однако вряд ли власть услышит призыв представителей "ОП-ЗЖ". За последние месяцы вспоминается пара случаев, когда полиция давала жесткий отпор радикалам, но это была лишь "инициатива на местах", за которую виновными делали самих полицейских.

А потому, видимо, оппозиции таки придется создавать отряды самозащиты. В истории подобное уже было – в 1920-е и начала 1930-х годов, когда в ответ на создание партией Гитлера отрядов СА свои боевые отряды организовали коммунисты и даже умеренные социал-демократы.

Хотя, конечно, аналогия с Веймарской республикой оптимизма не добавляет.

Зеленский назначил министра образования без Рады

Фото facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage

Вчера правительство пошло на неординарный шаг, назначив исполняющим обязанности министра образования ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета. Такое назначение оказалось знаковым, поскольку продемонстрировало особенности нынешней ситуации в команде Владимира Зеленского.

Вчера стало ясно, что Зе-большинства больше не существует. Оно проявляется только ситуативно, когда проводится решение, не задевающее интересы ни одной из групп в "Слуге народа", но у президента, который провел в парламент фракцию в 254 человека, сегодня нет 226 голосов за то, чтобы назначить министра по своему усмотрению.

Между тем, назначение Шкарлета "и. о." демонстрирует, что он действительно нужен Зеленскому в Министерстве образования. Вопрос только в том – зачем?

Если не считать вечные проблемы украинского образования в виде недостатка средств, то сегодня актуальны два вопроса: о языке обучения и о качестве образования.

На сегодняшний день крайне необходимо, чтобы решение о запрете русских школ с 1 сентября было отменено. И Шкарлет мог бы его провести в жизнь, но для этого необходимо решение парламента об изменении закона о среднем образовании. А в Верховной Раде все инициативы подобного рода топятся самими "слугами", и не видно, чтобы Банковая хотела повлиять на этот вопрос.

Вторая проблема – снижение качества образования – напрямую связана с проектом "Новая украинская школа", который соросята продвинули в этом году как обязательный для всех первых классов. Основной смысл этого проекта: получать знания необязательно, главное – как можно комфортнее пройти школьный курс.

Сами соросята ведут войну против Шкарлета как раз с обвинениями в том, что он хочет закрыть проект "НУШ", который стал кормушкой для всевозможных общественных организаций, параллельно получающих гранты. Возможно, Зеленский действительно продолжает курс на оттирание соросят от власти и денег, и назначение и. о. министра – очередной шаг в этом направлении.

Но тогда Шкарлету можно только посочувствовать: его ждет и внешняя атака всеми силами грантовых СМИ и ЛОМов, и саботаж внутри министерства, где соросята пустили глубокие корни. В общем, все то, что пережила первая команда Минздрава в сентябре-октябре 2019 года. Не имея достаточно поддержки от Банковой и правительства, та команда проиграла борьбу. Получит ли нужную поддержку Шкарлет или останется один на один с "западным фронтом" – станет ясно в течение трех месяцев.

Будапешт продолжает блокаду НАТО для Украины

Фото: twitter.com

Вчера в Киеве случился первый со времени начала эпидемии официальный визит иностранного госдеятеля. Этим госдеятелем оказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто – один из самых нелюбимых нашими прозападными политиками иностранцев.

Это именно Сийярто в течение двух с лишним лет постоянно озвучивал ультиматум Венгрии, которая заблокировала все официальные контакты Украины с НАТО из-за украинизации образования для венгерской общины в Закарпатье. Несомненно, в Киев его позвали именно из-за этого, надеясь на изменение позиции Будапешта. Но просчитались.

Надежды украинской власти на милость венгров обосновывались принятием закона о среднем образовании, в котором для школ обучения с "языками ЕС" сделали существенную скидку как по количеству предметов, ведущихся на украинском, так и по срокам введения в действие украинизаторских норм.

Однако этих скидок Будапешту оказалось недостаточно: Сийярто сказал, что "дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка и образования венгерского меньшинства, проживающего на Закарпатье, еще действительны". Соответственно, никаких форумов с НАТО Украине ждать не приходится.

Судя по всему, венгры хотят не скидок, а возвращения к ситуации, которая была до принятия законов о госязыке и об образовании. То есть – когда основным документом, регулирующим эти вопросы, был закон о языковой политике Колесниченко-Кивалова.

Однако нынешняя Рада к такому шагу не готова. И, скорее всего, Зеленский не будет продавливать этот вопрос через парламент, поскольку год его власти показал, что и президент, и Украина прекрасно обходятся без НАТО – какие бы "евроатлантические курсы" не были записаны в Конституции.

Американец с поляком – братья навек!

Фото: belvpo.com

Первый в эпоху коронавируса зарубежный визитер вчера побывал и в Белом доме у Дональда Трампа. Президент США принял своего коллегу из Польши Анджея Дуду, у которого в нынешнем году тоже перевыборы и тоже с проблемными шансами на переизбрание. Однако в случае повторной победы обоих президентов Трамп хочет отвести Польше особую роль в своей политике.

Первый шаг для этого американский президент уже сделал: он объявил, что выводит значительную часть своей армии из Германии, при этом половина отправится домой, а половина переедет в Польшу. На встрече с Дудой Трамп подтвердил свое решение.

Оно уже обеспокоило и Москву, и Берлин, но по разным причинам. С российским руководством все понятно: ему не может нравиться увеличение натовского контингента рядом с собственными границами. А вот с немцами сложнее: с одной стороны, они хотят быть более независимыми от США и не платить за пребывание штатовских войск на их территории (а это почти миллиард евро в год), с другой – в Берлине боятся, что, ликвидировав зависимость от Германии в геополитических вопросах, Трамп начнет против немцев экономическую войну – в частности, введет дополнительные пошлины на немецкие автомобили с целью выровнять негативное сальдо американо-немецкого торгового баланса.

А поскольку Трамп уже решил наказать Германию за критическую политику по отношению к нему, но при этом не хочет получить во враги весь Евросоюз, ему нужно усиление проамериканского лобби внутри ЕС – и главную роль в этом должна сыграть Польша.

В общем, перемещение ограниченного контингента американских войск может привести к неограниченным геополитическим сдвигам – в частности, к новому сближению Берлина и Москвы, которые оказываются пострадавшими от действий Трампа. А там эффект домино дойдет и до Украины – но пока непонятно, как именно.