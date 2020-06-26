В селе Ковалевка Васильковского района под Киевом пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. Ребенок в реанимации, водитель задержан.

Об этом сообщает прес-службы полиции Киевской области.

Авария произошла вечером в среду, 24 июня. Водитель микроавтобуса внезапно выехал на обочину дороги и наехал на подростка. Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девушка ехала вместе с сестрой, которая не пострадала.

После этого полиция задержала 33-летнего водителя на месте происшествия. Во время освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - алкотестер зафиксировал 2,7 промилле.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Фото: Национальная полиция

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