Плутон был теплым сразу после формирования, а спрятанная под поверхностью вода уже длительный период "распирает" карликовую планету изнутри.

Об этом сообщает Nature Geoscience.

Так, исследователь Карвер Бирсон со своей командой из Калифорнийского университета в Санта-Круз внимательно рассмотрели фотографии Плутона, сделанные вблизи миссией New Horizons в 2015 году, и пришли к выводу о том, что вода под поверхностью небесного тела образовалась еще во время ее образования, а не в процессе дальнейшего радиоактивного распада в ядре, как считалось ранее.

Как известно, вода сжимается при охлаждении и расширяется при нагреве. Этот простой факт помог определить последовательность формирования воды на Плутоне, ведь проанализированые снимки с выпуклыми неровностями, относительно гладким рельефом и разломами говорят о том, что планету "распирает" находящаяся в ней вода, ведь, если бы изначально планета состояла из льда внутри, то по мере его плавления Плутон должен был сживаться, образуя своеобразные кратеры.

Однако, как разломы свидетельствуют о продолжающейся сейсмической активности, так растяжения говорят о том, что жидкая воды была под поверхностью Плутона с момента его формирования. Жидкость могла появиться во время гравитационного сжатия материала при формировании планеты. Так как в таком состоянии вода находится довольно давно и все время контактировала с каменными породами, богатыми на минералы и химические элементы, под поверхностью Плутона есть все условия для зарождения жизни.

Чтобы подтвердить свои наблюдения, ученые создали примерную модель поверхности планеты при двух условиях: в первом случае вода под поверхностью Плутона намного младше самой карликовой планеты и стала жидкой не так давно; во втором жидкость была разогрета изначально.

Слева - модель, при которой под Плутоном был лед, справа - жидкая вода

И математическая модель подтвердила нынешние наблюдения особенностей карликовой планеты - растяжения говорят о том, что Плутон был полон жидких океанов с момента формирования.

Напомним, астрономы Университета центральной Флориды выяснили, что Плутон правильнее считать планетой, исходя из нового определение этого термина и взяв за ключевой критерий его шаровидную форму.

Как сообщала "Страна", ученые представили первую официальную карту Плутона, в которой значатся наименования 14 объектов на поверхности планеты. На Плутоне есть равнина Спутника, регион Томбо, кратер Берни, борозда Слейпнира и другие наименования.