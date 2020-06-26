Полиция города Кранстон, что в штате Род-Айленд, США, завершила расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева. Сын бывшего генерального секретаря КПСС Никиты Хрущева умер вследствие несчастного случая или самоубийства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полицейского управления города.

Власти не будут предъявлять никому обвинений в совершении преступления. После тщательного расследования дело закрыто.

При этом в полиции не стали разглашать обстоятельства смерти Хрущева. Остается неизвестным, была ли его кончина несчастным случаем или самоубийством.

"Мы не раскрываем эту информацию исключительно из уважения к семье", - заявили там.

Хрущев умер на 85-м году жизни. Как сообщил представитель местного бюро судебно-медицинской экспертизы Джозеф Уэнделкен, причиной смерти Хрущева стало огнестрельное ранение в голову.

Напомним, конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева покончил с собой.

"Страна" разбиралась, почему Никита Хрущев покончил с собой в США.